Президент Алар Карис назначил нового министра культуры

"Благодарю премьер-министра Каю Каллас и председателя Центристской партии Юри Ратаса за то, что Эстония быстро получает нового министра культуры. У нас нет ни одного лишнего дня. Сфера культуры, по которой больно ударил коронакризис, нуждается в сильном представителе в правительстве", - сказал Карис.