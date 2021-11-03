Новости Эстонии
03.11.2021, 14:56

ВИДЕО | Кылварт — министру: было бы правильно когда-нибудь поучаствовать в собраниях, где мы обсуждаем с директорами школ реальную ситуацию

 
Власти Таллинна сообщили сегодня, что хотят и на следующей неделе продолжить школьное обучение учеников 4-х — 8-х классов в дистанционном режиме. На текущей неделе этот шаг подвергался критике.

"Понимание ситуации таким образом, что город старается повлиять на директоров, чтобы они были готовы перейти на дистанционное обучение, по моему мнению, несправедливо, нечестно и нелогично", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт и задал риторический вопрос: почему вообще должна быть необходимость на кого-то влиять для того, чтобы принимать непопулярные решения.

Ранее решение столичных властей о переводе школ на частичное дистанционное обучение критиковала и министр образования и науки Лийна Керсна, назвавшая решение несправедливым. Кылварт так не считает: "Было бы правильно однажды принять участие в собраниях, где мы с руководителями школ обсуждаем реальную ситуацию. Ясно же, что решение о переводе школ на дистант — болезненно и для города, и для директоров школ, и прежде всего для детей и родителей".

Кылварт не пожелал подробно высказать свое отношение к планам правительства изменить законодательство таким образом, чтобы ограничить право местных самоуправлений отправлять школы на дистант. "Мне кажется, сейчас у нас нет времени спорить об этом, надо действовать", — сказал мэр столицы.

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