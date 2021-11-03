Началось исследование здоровья и благополучия людей старшего возраста

По словам руководителя проекта SHARE из Департамента статистики Яны Брунс, главная цель исследования — картографировать, как человек стареет, что на это влияет, и в каком положении находится население старшего возраста на самом деле. ”Старение населения — это проблема во всем мире. В свою очередь, это вызов для нынешней системы пенсионного и социального обеспечения. С помощью исследования мы собираем информацию, на основе которой государство сможет разрабатывать стратегии, чтобы пожилые люди были лучше обеспечены финансово, имели хорошее здоровье и были счастливы. Результаты предыдущих исследований показывают, что человек чувствует себя более счастливым, если до самой смерти имеет возможность развиваться. Когда человек учится, он ощущает себя в постоянно меняющемся мире более безопасно”, — сказала Брунс.

SHARE — это уникальное исследование, в которое в период 2011–2024 годов включены преимущественно одни и те же люди. Участники исследования отвечают на вопросы каждые два года, в идеальном случае — в целом десять раз. В выборку входят более 7000 жителей Эстонии в возрасте не младше 50 лет, из них в ходе начавшейся волны исследования будут опрошены примерно 5600 человек. ”Тем не менее, каждый раз выборка исследования немного отличается, так как в нее добавляются лица, которым в период между проведением двух волн исследования исполнилось 50 лет, и исключаются те, кто отвечать больше не может. В исследовании также принимают участие партнёры входящих в выборку лиц, но партнёры могут быть и младше 50 лет”, — пояснила Брунс. Она добавила, что участие в исследовании — это хорошая возможность внести свой вклад в улучшение качества жизни и прежде всего — в будущее последующих поколений.