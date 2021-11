Началось исследование здоровья и благополучия людей старшего возраста

Исследование SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe — англ.) одновременно проводится в 28 государствах Европы. Результаты исследования служат основой для формирования и оценивания политики в сфере рынка труда, здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения в Эстонии и других европейских государствах.