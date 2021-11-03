Экономика
03.11.2021, 11:11

Теперь с помощью бесконтактных платежей можно покупать и на сумму более 50 евро

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Kaardimakse
Kaardimakse
Foto: Priit Simson
Начиная с сегодняшнего дня бесконтактные платежи картой возможно совершать и при покупках на сумму более чем 50 евро. При этом однако нужно подтвердить транзакцию, введя ПИД-код на терминале.

Отмечается, что сейчас бесконтактные платежи составляют более половины всех карточных платежей. Ожидается, что поднятие лимита еще больше увеличит эти цифры.

К настоящему моменту возможность бесконтактных платежей имеют 95% выданных эстонскими банками карт.

До этого лимиты бесконтактных платежей в Эстонии поднимались в 2017 году (с 10 евро до 25 евро) и в 2020 году (до 50 евро). Увеличения количества злонамеренного использования бесконтактных платежей после поднятия лимитов зафиксировано не было.

Быстро набирают популярность и мобильные бесконтактные платежи при помощи мобильных банков, Apple Pay, mTasku или смарт-часов. Их доля на сегодня составляет около 10% от всех карточных платежей. Поскольку для подтверждения таких платежей используются биометрические данные человека, лимиты уже сейчас превышают 50 евро.

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