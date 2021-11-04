Как такое возможно? Задержавшая опасного хулигана капитан полиции сама оказалась на скамье подсудимых

В сентябре 2019 года в Пярну неизвестный начал массово прокалывать шины автомобилей. Дырки были сделаны длинным и тонким предметом, в результате чего воздух выходил из шин очень медленно. Поэтому многие пярнуские водители ездили на автомобилях с пониженным давлением в шинах, что было опасно для всех участников движения

Серийное прокалывание шин расследовала производственная группа во главе с капитаном полиции Кайре Контс. Контс на этой должности работает уже более десяти лет. По ее словам, всего было насчитывалось около двухсот случаев проколотых шин, но большинство автовладельцев не обращались в полицию из-за этого.

Жители Пярну в соцсетях требовали, чтобы хулигана задержали как можно быстрее и в случае поимки с поличным угрожали ему самосудом. Полиция признала, что это была реальная проблема.

Хулигану удавалось прокалывать шины без свидетелей, при этом не попадая в поле зрения камер видеонаблюдения — до одного момента.