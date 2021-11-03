Alexela открыла в Таллинне новый магазин шаговой доступности с автозаправочной станцией

”Мы инвестируем туда, где находятся наши клиенты, чтобы быть еще более доступными для них. Тискре — это, несомненно, быстро развивающийся населенный пункт и жилая среда между Раннамыйза теэ и морем”, — сказал Айво Адамсон, исполнительный директор AS Alexela, о недавно открывшихся магазине шаговой доступности и автозаправочной станции.

На станции Alexela в Тискре, помимо автозаправки и магазина шаговой доступности, клиентам оказывается круглосуточная услуга аренды прицепов на основе мобильного приложения. На этой станции четыре прицепа, которые можно арендовать в любое время. ”Благодаря нашему смарт-решению жители Тискре также получат доступ к бесконтактной круглосуточной услуге аренды прицепов. Никакого договора, никакой бумажной волокиты и лишней езды — просто откройте приложение и забронируйте свободный прицеп и поездку”.

Адамсон отметил, что Alexela с нетерпением ждет отзывов жителей Тискре о том, хотели бы они в будущем иметь возможность заправляться также и КПГ.

Открывшийся в Тискре магазин шаговой доступности Alexela — первый в своем роде магазин компании с новым внешним видом. Новый магазин шаговой доступности — это торговая среда, учитывающая, например, перемещение клиента внутри магазина. ”При расстановке товаров мы учитывали, как свои аналитические данные, так и рекомендации о том, как предложить клиенту логичный и удобный покупательский опыт. Безусловно, наряду с клиентами, магазин шаговой доступности с нововведениями является также вдохновляющим местом работы для наших сотрудников. Мы считаем наш новый магазин шаговой доступности в Тискре знаком ориентированной на будущее устойчивой торговли”, — сказал исполнительный директор AS Alexela.