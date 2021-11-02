Правительство уточнило порядок участия детей и молодежи в спортивных соревнованиях

Дети и молодежь могут участвовать в соревнованиях без предъявления COVID-сертификата, поскольку их здоровье проверяется несколько раз в неделю в школах с помощью экспресс-тестов. На том же основании ребенку или молодому человеку разрешается участвовать в тренировках и другой деятельности по интересам, а также в учебной работе.

Если ребенок или молодой человек желает посетить соревнования в качестве зрителя, следует иметь в виду, что для входа на мероприятие все лица в возрасте не менее 12 лет должны предъявлять COVID-сертификаты. В отличие от взрослых, для несовершеннолетних также действует справка об отрицательном результате теста ПЦР или RT-теста на антиген. Тест ПЦР должен быть сделан не более чем за 72 часа, а RT-тест на антиген — не более чем за 48 часов до начала мероприятия, причем тест должен быть проведен оказывающим услугу здравоохранения лицом. Принимается и результат проведенного в аптеке экспресс-теста на антиген.

Указанные в распоряжении соревнования не включают в себя народные забеги и прочие связанные с любительским спортом мероприятия, где лишь небольшая часть спортсменов борется за призовые места, например Таллиннский марафон, Тартуский ландшафтный марафон и т.п. Для участия в них лица в возрасте не менее 12 лет обязаны предъявлять COVID-сертификаты, как, например, для участия в культурных и развлекательных мероприятиях.

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