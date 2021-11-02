В Таллинне склоняются к продлению частичного дистанционного обучения в школах

На встрече, на которой обзор ухудшающейся ситуации с коронавирусом руководителям школ дал глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов , обсуждались и другие варианты, добавил Паюла. Он добавил, что в Таллинне по-прежнему лишь две школы намерены продолжать контактное обучение в полном объеме, пишет rus.er r.

"Самое важное, что если принимать какие-то меры, то они должны продлиться две недели И в этом плане все были одного мнения, что надо продолжать в таком же темпе, как и на этой неделе", — пояснил Паюла.