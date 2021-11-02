Вывоз мусора на свалку может существенно подорожать

Семь лет назад на свалки вывозилось 6,5% бытовых отходов. Ситуация ухудшилась, и теперь на свалки попадает каждая пятая тонна бытовых отходов.

"Причина в том, что цена вывоза мусора на свалку и цена вывоза на мусоросжигательный завод практически одинакова", — сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

Министерство окружающей среды хочет реорганизовать рынок так, чтобы вывоз мусора на свалку и его захоронение было самым дорогостоящим решением.

Согласно предложению министерства, плата за загрязнение обычными отходами увеличится с 30 до 60 евро за тонну, а плата за захоронение бытовых отходов — до 90 евро за тонну.

"Если цена захоронения мусора вырастет, это создаст предпосылки для того, чтобы цена сжигания также вырастет, что, в свою очередь, сделает более конкурентоспособной переработку", — сказал Хейнма.