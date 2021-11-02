Наименования "овсяное молоко" или "кокосовые сливки" теперь в Эстонии запрещены

В наименовании продуктов, которые не относятся к молочным, нельзя использовать "молочную" терминологию ни в маркировке, ни в деловых документах, рекламе или другим образом. Это правило устанавливает постановление Европейского парламента и Европейского совета.

"Так как у Эстонии нет введенных решением Европейской комиссией особенностей, то на эстонском языке нельзя использовать в названии ни одного растительного продукта слово "молоко" или других молочных продуктов", — отметил начальник отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (Põllumajandus- ja toiduamet — PTA) Кайя Уусками.

В свете новых правил в начале следующего года PTA приступит к тщательному контролю за находящимися на рынке растительными продуктами, пишет Maaleht.