Экономика
02.11.2021, 16:52

Наименования "овсяное молоко" или "кокосовые сливки" теперь в Эстонии запрещены

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Argo Ingver
Такие наименования молочных продуктов, как, к примеру, "молоко", "сыр", "сливки", "йогурт" и т.д. разрешается использовать лишь только для наименования продуктов животного происхождения. Их нельзя использовать для наименования продуктов полностью растительного происхождения.

В наименовании продуктов, которые не относятся к молочным, нельзя использовать "молочную" терминологию ни в маркировке, ни в деловых документах, рекламе или другим образом. Это правило устанавливает постановление Европейского парламента и Европейского совета.

"Так как у Эстонии нет введенных решением Европейской комиссией особенностей, то на эстонском языке нельзя использовать в названии ни одного растительного продукта слово "молоко" или других молочных продуктов", — отметил начальник отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (Põllumajandus- ja toiduamet — PTA) Кайя Уусками.

В свете новых правил в начале следующего года PTA приступит к тщательному контролю за находящимися на рынке растительными продуктами, пишет Maaleht.

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