В Пыхья-Таллинне можно получить бесплатную правовую помощь

”Город Таллинн сотрудничает с опытными юристами, чтобы предложить горожанам бесплатные правовые консультации. Юристы HUGO принимают в Пыхья-Таллинне 3-го ноября Общественном центре Пыхья-Таллинна, где находится и управа района”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что консультации будут проводиться как на эстонском, так и русском языках.

На день правовой помощи HUGO надо предварительно зарегистрироваться по телефону +372 6 880 400.

На дне правовой помощи можно получить бесплатную консультацию по следующим вопросам: семейное, долговое, трудовое, наследственное, административное, страховое, налоговое право, квартирные товарищества, Закон о социальном обеспечении, право собственности, исполнительное производство. Также можно узнать об условиях получения дальнейших консультаций при поддержке государства.

День правовой помощи HUGO в Пыхья-Таллинне состоится 03.11.2021 с 10 до 17 часов в управе Пыхья-Таллинна (Кари, 13).