Самолет ВВС Эстонии нарушил воздушное пространство Финляндии. Эстонский посол принес соседям извинения

"Мы имеем дело с человеческой ошибкой и военно-воздушные силы начали расследование, чтобы установить причины инцидента", — сказал представитель пресс-службы Сил обороны Айво Вахеметс.

Он добавил, что посол ЭР в Хельсинки выразил Министерству иностранных дел Финляндии в связи с инцидентом сожаление. Нарушение воздушного пространства длилось менее минуты.

"Мы заверили финских коллег, что Эстония примет все меры для недопущения подобных инцидентов".