02.11.2021, 15:11
Покидающая пост министра культуры Аннели Отт не получит ни цента компенсации
Foto: Ilmar Saabas
Сегодня Аннели Отт (Центристская партия) выступила с политическим заявлением и сообщила, что уходит в отставку с поста министра культуры. В качестве причин своего ухода она назвала проблемы в сотрудничестве с Партией реформ по касающимся культурной сферы вопросам.
Советник по коммуникации Министерства культуры Ханнус Лууре подтвердил, что Закон о Правительстве Республики не предусматривает выплату компенсации министру, добровольно уходящему в отставку.
Также Аннели Отт не получит компенсацию отпуска, так как у нее нет неиспользованных отпускных дней.
После пресс-конференции Центристская партия выпустила пресс-релиз, в котором также сообщается, что причина ухода министра — разногласия по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы.