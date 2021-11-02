02.11.2021, 14:35
Болеющий коронавирусом Имре Соояэр должен покинуть Рийгикогу. Он получит более 13 000 евро компенсации
Ilmar Saabas
В связи с тем, что министр культуры Аннели Отт уходит в отставку и возвращается в Рийгикогу, пост депутата придется покинуть центристу Имре Соояэру, который попал на ее место в качестве замещающего члена.
Согласно закону, Соояэру будет выплачена компенсация в размере зарплаты депутата Рийгикогу за три месяца, что в денежном эквиваленте составляет более 13 000 евро.
Сейчас Соояэр болеет коронавирусом и переносит его достаточно тяжело, поэтому от комментариев он отказался.