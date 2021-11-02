"Министр — не противник вакцинации". Ратас поддержал подавшую в отставку Аннели Отт

Ратас отметил, что понимает желание Отт уйти в отставку. ”Она назвала очень конкретные причины, понятные как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения министра. В ситуации, когда у министра и правительства разногласия по принципиальным вопросам, необходимо принимать сложные, однако необходимые решения”, — сказал Ратас. Он назвал положительным то, что Отт продолжит работу в парламенте.

Ратас добавил, что для поддержки сферы культуры необходимо найти компромиссные решения. ”Однозначно, заслуга Аннали Отт в том, что этой весной сектору культуры было выделено 42 млн евро. Сейчас необходимо найти баланс, каким образом сохранить жизнеспособность сектора культуры, учитывая ситуацию”, — сказал Ратас.

Ратас отметил, что Отт всегда отстаивала свои принципы, это касается и того периода времени, когда она подверглась резкой критике. ”Министр — не противник вакцинации, как это пытались преподнести. Она выражала беспокойство и затрагивала вопросы, которые волновали многих в нашем обществе”, — сказал Ратас.

Ратас добавил, что сообщит имя нового кандидата на пост министра культуры при первой возможности.

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