Ждем транспортный коллапс? В Пыхья-Таллинне одновременно закрывают две важные улицы

С 1 ноября на ремонт закрыли одну из главных улиц, связывающую микрорайоны Карьямаа и Пельгуранна, — Ситси. Ремонтировать дорогу будут до лета 2022 года. Примерно в это же время на перекрестке возле Сельвера, на улицах Сыле и Каэра, установили запрещающий поворот налево знак. "Получается ситуация, когда попасть от Штромки до Карьямаа стало еще сложнее, осталось намного меньше вариантов", — написал в редакцию житель Пыхья-Таллинна Дмитрий.

Эрки-Хенри Меэрбах, главный специалист отдела дорожного движения Таллиннского департамента транспорта, сказал RusDelfi, что изменения на перекрестке обусловлены количеством аварий и степенью их тяжести. По его словам, в 2019 году там произошло восемь столкновений, в 2020 году — 10, в 2021 на сегодняшний момент — 12. Увеличивается и степень тяжести аварий. "Общая сумма ущерба в этом году составляет уже 43 691 евро, по сравнению, например, с прошлым годом, когда общая сумма ущерба составляла 12 979 евро, что является исключительно большой разницей. В этом году самая большая сумма ущерба составила 14 263 евро. Также есть травмы в случае аварии", — уточнил Меэрбах.

После установления ограничивающих поворот столбов и специального знака, теперь на перекрестке в четыре раз меньше "конфликтных точек". "Учитывая функции улиц и их нагрузку, Сыле — главная улица и Каэра — разделительная улица, теперь перекресток лучше отвечает стандартам EVS 843:2016 "Городские улицы".

Ограничение усугубит и без того сложную ситуацию в микрорайоне. Теперь же остается еще меньше вариантов для движения от района вокруг Штромки к улицам Теэстузе и Копли. Как отмечает специалист Транспортного департамента, все получилось крайне неожиданно.