Новости Эстонии
02.11.2021, 14:16

Девять преступников с пожизненным сроком разгуливают на свободе. Почему в Эстонии насильникам и убийцам дается второй шанс?

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Анна Теэле Орав
Foto: erakogu
Общественность крайне напугал, привел в замешательство и возмутил тот факт, что педофила и убийцу Василия Очкаленко поместили в открытую тюрьму. У людей не укладывается в голове, почему государство позволяет приговоренному к пожизненному заключению преступнику ездить на автобусе в Хаапсалу и спокойно там разгуливать. Почему такое вообще происходит?

Всему виной изменение закона двухлетней давности, которое дает приговоренным к пожизненному заключению наслаждаться бонусами открытой тюрьмы, если они уже отсидели 25 лет. При этом имена этих заключенных не раскрываются с целью их защиты. Просто известно, что вместе с Очкаленко их сейчас девять человек.

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