Врачи и ученые: коллективный иммунитет поможет нам быстрее справиться с кризисом и сберечь здоровье и жизнь
Ситуация усугубляется с каждым днем.
Анализ сточных вод, являющийся отличным практическим методом рассчитать риски на ближайший месяц, не радует. Скоро волна заражаемости примет размеры огромного снежного кома. И, конечно же, последствия этой третьей волны напрямую связаны с тем, что в Эстонии крайне низкий процент вакцинированных.
Что мы имеем на сегодняшний момент? Поскольку я являюсь пресс-представителем Нарвской больницы, то и тема вакцинации, и тема ковида, и связанных с ним рисков — в поле моего пристального внимания. Как человек, проработавший в журналистике более 20 лет, я не имею привычки поддаваться эмоциям и верить непроверенной информации. Поэтому и в этом материале все свои слова я подкрепляю ссылками на исследования и выводами ученых и медиков Эстонии, в том числе Нарвы.
Во-первых, спешу напомнить, что в прозрачности и открытости к населению по части ”коронавирусной” информации наше государство упрекнуть нельзя. Все данные ежедневно и очень внимательно публикует на своей страничке, а также предоставляет средствам массовой информциии Департамент здоровья. В том числе и то, какой процент вакцинированных и невакцинированных нуждается в стационарной помощи из-за тяжелого течения коронавируса.
Поэтому берем последние данные и видим, что в больницах страны тяжелое течение коронавируса наблюдается у вакцинированных всего в 30% случаев. Остальные 70%, к сожалению, вакцинацией пренебрегли.
Теперь еще немного цифр, поскольку они, как известно, говорят сами за себя:
Профессор Криста Фишер и доктор наук Наталия Первякова, подробно проанализировав данные по нашей стране, сделали главный вывод: вакцинированный заражается в 2 раза реже, распространяет вирус в 2 раза реже, шанс попасть в интенсив снижен более чем в 2 раза. Да, вакцинация очень помогает, эти сниженные риски не просто стоят отдельно друг от друга, а перемножаются между собой и поэтому дают больший шанс на хороший исход в период очередной волны.
Да, продолжает Наталия Первякова в своей последней публикации, общий уровень заражения коронавирусом в Эстонии сейчас очень высокий и с большой долей вероятности заразиться могут и вакцинированные люди, но, например, среди вакцинированных школьников новых случаев инфицирования практически нет, о чем сообщила профессор кафедры математической статистики Тартуского университета, член консультирующего правительство по вопросам борьбы с коронавирусом научного совета Криста Фишер.
31 октября — ”черный день” для Эстонии. В этот день наша страна стала первой в мире по заболеваемости коронавирусом. Заболеваемость составила 128 человек на 100 000 человек!
По оценке Наталии Первяковой, несмотря на то, что, согласно всем полученным на сегодняшний день данным (уже из личного опыта Эстонии), вакцины работают, дельта-штамм нам ситуацию ухудшил сильно.
”Помогут ли вакцины? Да, но это уже не та палочка-выручалочка, на которую мы могли рассчитывать. Для полноценного действия вакцин нужно больше времени, примерно 8 недель от первой дозы, а кризис уже здесь. Если бы уровень вакцинации был выше к началу октября, то и кризиса бы не было, но все эти "бы" нам уже тоже не помогут. В Дании на момент написания статьи нет ограничений, там привиты свыше 80% населения, но их удача в том, что они успели привиться до прихода новой волны. Если же мы резко поднимем уровень до 80%-90%, то нам, конечно же, станет легче, но легчать нам будет постепенно. Отсроченные последствия кризиса еще несколько недель будут ударять по всем гражданам страны. Но да, из кризиса мы выйдем быстрее”, — пишет Первякова.
А выйдем ли мы из кризиса быстрее, зависит теперь уже только от нас. Особенно от той части населения, кто пока только раздумывает и сомневается, вакцинироваться или нет.
Приведу еще цитату из публикации Наталии Первяковой, она многое объясняет о том, почему мы должны сплотиться и постараться достичь более высоких показателей по вакцинации:
”Вакцинировав себя, ты не можешь сказать "Я в домике!", тебя коснется и то, что люди не вакцинируются. Эффективность вакцины выражается не только в личной защите, но и в коллективном иммунитете. Теперь вы видите это и своими глазами. Поэтому сейчас, скорее всего, будет мощная волна, переболеют даже многие вакцинированные. Вакцинированные, в целом, болеют гораздо легче, хоть и так же долго при штамме дельта”.
Врач-резидент Ляэне-Таллиннской центральной больницы Алесия Серова в группе на Facebook ”Просто о медицине” приводит данные, взятые с общемирового сайта по коронавирусу всех стран мира, собираемые с самого начала пандемии ( https://www.worldometers.info/coronavirus/).
Можно посмотреть, как растут заболеваемость и смертность в Эстонии, также можно увидеть позитивные данные стран, в которых вакцинация на высоком уровне.
”Например, в Норвегии вакцинировано около 70% населения. Да, графики новых случаев заражения тоже ползут вверх, но зато если посмотреть график daily new deaths (смертности), то можно увидеть, что она в Норвегии после начала вакцинации не растёт, в отличие от Эстонии. Еще лучше ситуация в Дании, где вакцинированы >75% жителей и с начала вакцинации смертность резко упала и с тех пор практически не поднималась! График заражений растёт, но смертность остаётся очень низкой, а в критическом состоянии в Дании находится всего лишь 28 (!) человек, что для населения Дании просто прекрасный показатель. Нет такой нагрузки на медицинскую систему, плановое лечение не отменяют, локдаунов не вводят. Все это благодаря обширной вакцинации.
В Эстонии же график смертности повторяет форму графика заражаемости. Это говорит о том, что, в отличие от Норвегии и Дании, у нас люди не только активно заражаются, но и активно умирают.
Напомню, что во всех странах ЕС вакцины одинаковые, у них нет ничего такого, чего нет у нас.
Для всех, кто считает, что Норвегия и Дания богатые, поэтому там смертность ниже, добавлю прекрасный пример Португалии, страны, по экономическому развитию схожей с Эстонией. Уровень медицины примерно такой же как в Эстонии. Вакцинированы 86% (!) населения. И заражение, и смертность находятся на очень низком уровне”, — пишет Алесия Серова.
Доктор Семыкин: под угрозой — беременные и кормящие
Важнейшая тема, лежащая на поверхности — вакцинация беременных и кормящих женщин. По мнению работающего в том числе и в родильном отделении врача-гинеколога Нарвской больницы Алексея Семыкина, беременные и кормящие оказались в информационном вакууме, поскольку какое-то время правительство уделяло больше внимания пожилым людям и людям с ослабленным здоровьем.
”И это беда”, — говорит доктор Семыкин, который недавно начал проводить разъяснительные онлайн-лекции по вакцинации для беременных и кормящих женщин.
”Беременных и кормящих у нас много, проблема в том, что несмотря на то, что в общей популяции ковидом беременные заболевают не чаще, но, по сравнению с небеременными, тяжелой формой они заболевают более чем в полтора раза чаще. По данным Великобритании, порядка 32% беременных, госпитализированных с ковидом, нуждаются в респираторной поддержке из-за тяжелого течения болезни. У нас страна небольшая, но вот в США привито более 30% беременных женщин, в Великобритании привито порядка 88 000, в Шотландии — 19 000 и так далее. И где во всем этом мы?”
По словам доктора Семыкина, последние исследования выявили, что вакцинация беременных против коронавируса никаким образом не влияет на плод и не увеличивает частоту выкидышей.
”Будем стараться и дальше проводить лекции именно по вакцинации беременных, поскольку мы эту группу населения упустили в плане разъяснительной работы, а национальные руководства профессиональных ассоциаций рекомендуют прививаться на всех сроках. К сожалению, в странах с большим населением, чем в Эстонии (я поддерживаю профессиональные отношения с коллегами из России), беременные и только что родившие умирают от последствий коронавируса. Это печальный факт, и крайне не хотелось бы, чтобы это в какой-то момент коснулось и нас”.
Нарвский журналист: у нас нет альтернативы вакцинации, учитывая масштаб пандемии в Эстонии
”Мне страшно представить, что со мной было бы, если бы я не была вакцинирована”, — признается журналист издания ”Нарвская газета” Светлана Зайцева, которая заразилась коронавирусом на шестой месяц после полного курса вакцинации, к счастью, перенесла болезнь дома и, по ее признанию, легче, чем грипп, хотя и не бессимптомно.
”Очень неприятная болезнь, которая меня измотала. Но я уверена, что без завершенного курса вакцинации было бы гораздо хуже”. Светлана рассказала, что заразиться коронавирусом для нее было неожиданностью, несмотря на то, что она четко понимала, что вакцинация не защищает от заражения. ”Я, конечно, была очень осторожной и сознательной, использовала маску, держалась на расстоянии во время интервью, но надо понимать, что работа журналиста так или иначе — некий фактор риска, и коронавирус меня настиг”.
По признанию Светланы Зайцевой, у нее не было раздумий, вакцинироваться или нет, и она сделала это при первой возможности еще весной.
”Во-первых, я вообще сторонница вакцин и считаю, что в сложившейся ситуации у нас иной альтернативы нет. Кроме того, моя близкая подруга живет в Израиле, является ведущим журналистом общественно-правовой радиостанции и ведет программу ”Дневник коронавируса” на израильском радио на русском языке, беседуя с авторитетными медиками Израиля. Мы с ней все время были на связи, она мне много чего рассказывала о вакцинации, и это тоже сыграло свою роль в том, чтобы я приняла решение в пользу вакцины, поскольку мнение медиков, академиков, профессоров — это надежный источник для меня как для журналиста и просто человека”, — подводит итог Светлана Зайцева.
От призывов вакцинироваться люди устали, и я их понимаю. Людям вообще свойственно испытывать негатив к тем действиям, которые они считают принуждением и навязыванием. Поэтому в этом материале я от таких призывов воздержусь. Но, пожалуйста, не игнорируйте возможность пополнить свои знания, познакомившись с вышеупомянутыми официальными источниками, цифрами, мнениями авторитетных медиков и перенесших коронавирус пациентов. И только после этого принимайте решение. Будьте здоровы!