В парке Каламая отметят День поминовения усопших

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап , в парке кладбища Каламая будет зажжена 1000 свечей. ”Кроме света свечей особую атмосферу создаст и подсвеченная колокольня”, — сказала Пихлап.

В День поминовения усопших, 2 ноября в 16 часов в парке кладбища Каламая (Кунгла, 63) будет зажжена 1000 свечей. Свечи горят четыре-пять часов, то есть гореть в парке они будут до примерно девяти часов вечера.