Экономический аналитик Михкель Нестор: пенсионные накопления потрачены, что дальше?

Исходя из сентябрьской статистики, получается, что большая часть пенсионных денег была пошла на покупку автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи автомобилей и комплектующих увеличились более чем на 50 миллионов евро, то есть на 23%. Поскольку продажи новых легковых автомобилей существенно не выросли, деньги, вероятно, были потрачены в основном на покупку подержанных автомобилей. Помимо автомобилей, очень активно продавались строительные материалы и бытовая техника, оборот продажи которых по сравнению с предыдущим годом вырос на 45 миллионов евро, или почти вдвое. Однако в сентябре все сектора розничной торговли показали очень высокие результаты продаж.

Причина бурного роста розничных продаж в сентябре, конечно, общеизвестна. Если конкретно, в этом году пятая часть населения Эстонии последовательно ”думала своей головой” не только в вопросе вакцинации, но и принимая, вопреки советам экспертов, решение о выводе пенсионных накоплений второй ступени. Именно результаты пенсионной реформы отражаются в нынешних показателях розничной торговли. Октябрь месяц обещает быть не менее успешным для розничной торговли — скорее всего, будет установлен новый рекорд продаж, превышающий 800 миллионов евро. Если раньше аналитики прогнозировали, что пенсионные накопления еще будут доступны для потребления в 2022 году, то теперь это кажется все более сомнительным. На самом деле более половины пенсионных накоплений уже потрачено.

Согласно последним данным Департамента статистики, объем продаж эстонских предприятий розничной торговли в сентябре установил исторический рекорд и составил 790 миллионов евро. При этом обычно сентябрь бывает довольно спокойным месяцем для торговли. Так, в сентябре прошлого года оборот розничной торговли насчитывал чуть более 640 миллионов евро, а значит, годовой рост составил 23%. Правда, свое влияние на показатели розничной торговли оказала и инфляция. Однако даже с учетом изменения цен розничные продажи в постоянных ценах выросли на внушительные 17%.

Дефицит и инфляция

Показатели розничной торговли, вероятно, могли быть еще выше, если бы не проблема доступности многих товаров. В этом году высокий спрос домохозяйств затронул не только Эстонию, но и, по сути, все развитые страны. Особенно сильно он заметен в США, где с начала года сохраняется двузначный рост розничных продаж. Хотя бум потребления процветает и по эту сторону Атлантики, европейцы не смогли достичь таких показателей. При этом неожиданно высокий спрос оказался сюрпризом для производителей, и тогда самой большой проблемой стало то, как удовлетворить запросы покупателей.

Помимо прочего, дисбаланс в потоке товаров между США и Европой создал настоящий логистический кризис со скоплением морских контейнеров в американских портах. Нехватка свободных контейнеров привела к тому, что многие заказы эстонских розничных торговцев не доставляются вовремя либо транспортировка становится настолько дорогой, что конечная цена уже непомерно высока для потребителей. Индекс Harpex, который отслеживает цены контейнерных перевозок, в настоящее время достиг 4 000 долларов США, что в 10 раз превышает уровень середины 2020 года.

Высокий спрос и вызванный им рост цен затронули не только логистику и потребительские товары, но и цены на энергоносители. Во многом из-за этого в сентябре инфляция в Эстонии достигла 6,6% и, вероятно, будет еще выше в октябре. В Литве, например, октябрьский показатель инфляции уже превышает 8%.

Большие расходы, большие доходы

Пенсионные накопления заканчиваются, жизнь подорожала, и товаров не хватает. Это ставит вопрос о том, можно ли вообще говорить о росте потребления в следующем году. Ответ заключается в том, что все-таки можно. Начнем с дефицита: где долгосрочная нехватка товаров — не реалистичный сценарий. Сегодня промышленность инвестирует значительные средства в то, чтобы адаптироваться к спросу, так что не стоит чересчур беспокоиться, удастся ли в следующем году купить рождественские подарки. По поводу инфляции мнения разделились, но если сегодня мы говорим о росте цен в Эстонии на 6–7%, то ожидать такого же уровня через год не стоит — хотя бы из-за высокой сравнительной базы. Однако существует риск, что инфляция в следующем году будет обусловлена уже не ценами на энергоносители, а ценами на продукты питания, что скажется негативно, и в первую очередь на самых бедных домохозяйствах.

Но, как говорили классики, следует опасаться не высоких затрат, а низких доходов. А следующий год, к счастью,обещает быть в этом отношении довольно удачным. Рост цен и инфляция в Эстонии исторически довольно хорошо коррелируют между собой. Единственным исключением, когда рост цен опережал рост зарплат и безработица достигла почти 20%, был экономический кризис 2009–2010 годов. Сегодняшняя ситуация на рынке труда разительно отличается от того времени. Рост заработной платы в Эстонии идет рука об руку с инфляцией в условиях хронической нехватки рабочей силы. Уже во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата выросла более чем на 7%. Если посмотреть на прогнозы в отношении рынка труда, то в следующем году можно говорить о росте заработной платы даже до 9%.