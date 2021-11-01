ФОТО И ВИДЕО | На побережье у Табасалу обнаружили возможное загрязнение

"Сегодня в 12.38 Центр тревоги получил сообщение, что на пляже у обрыва Табасалу замечено масляное загрязнение. Прибывшие в 13.13 на место спасатели большого загрязнения не обнаружили. Оно было, к счастью, не в море, а между береговых камней в виде небольших луж", - сообщила изданию Forte пресс-секретарь Спасательного департамента Лийна Валнер.

На место были вызваны эксперты Департамента окружающей среды, которые сделали экспресс-тесты, чтобы определить вид загрязнения.

Находившийся на месте фотограф Ekspress Meedia отмечает, что пятна были видны как на камнях, так и на морской воде на площади нескольких десятках метров.



На прошлых выходных для бункеровки в район якорной стоянки Tallinn G пришел из российского порта Приморск танкер KMARIN RENOWN. Для его бункеровки из порта Мууга прибыло судно EAST, это было в субботу в 9.20. К тому же во второй половине дня там находились еще два теплохода - норвежский танкер под латвийским флагом Flagman 1 и судно Oslo Carrier 3.