Сложные времена на газовом рынке: Eesti Gaas продолжает повышать цены

На прошлой неделе компания Eesti Gaas сообщила своим клиентам, что начиная с 1 декабря продажная цена на природный газ в случае гибкого пакета изменится. "И это повышение не будет единственным", — отметил в своем обращении в редакцию читатель издания Ärileht.

Коммерческий директор Eesti Gaas Керсти Тумм подтвердила, что по сравнению с ноябрем цена поднимается примерно на 30%. Причиной является повышение стоимости природного газа на европейском газовом рынке, что повысило закупочную цену для всех покупателей.

"Предполагаем, что цена на газ понизится весной", — добавила Тумм.

Если потребитель считает, что новые условия для него неприемлемы, у него есть право расторгнуть договор не позднее 14 ноября.