ФОТО | На улицах Таллинна установили изготовленные в Эстонии дорожные метеостанции(9)
По словам Мярта Пууста, руководителя проектов Техноцентра дорог, новые дорожные метеостанции были установлены в Таллинне, чтобы можно было более оперативно контролировать состояние дорог и составлять более точные дорожные метеопрогнозы.
Мярт Пууст сказал, что решения по обслуживанию дорог до сих пор принимались в основном на основании общих прогнозов погоды и информации, получаемой с камер на перекрёстках, а также путём визуальных наблюдений. ”Близость Балтийского моря и разница в высоте над уровнем моря обуславливает значительные климатические различия разных частей Таллинна, что затрудняет обслуживание улиц”, — поделился Пууст.
”Новые дорожные метеостанции достаточно компактны, их легко можно установить в местах, где получение точной информации является наиболее важным, — например, там, где температура дорожного покрытия опускается ниже нуля раньше, чем в других местах и, соответственно, выше риск того, что дорожное покрытие внезапно станет скользким”, — сказал Пууст.
”Наличие точных данных измерений позволяет составлять более точные дорожные метеопрогнозы для таких критических мест и выдавать в разрезе районов или частей города предупреждения как работникам дорожного хозяйства, так и участникам дорожного движения”, — добавил Пууст.
Эти уникальные, не имеющие аналогов в мире дорожные метеостанции разработаны эстонскими предприятиями Superhands и Teede Tehnokeskus. Станция состоит из датчиков температуры и влажности воздуха, а также центрального блока в напечатанном на 3D-принтере корпусе, который крепится к столбу уличного освещения или столбу для дорожных знаков, и датчика температуры, установленного в дорожном покрытии. В будущем на станцию могут быть добавлены и другие датчики, например, датчики чистоты воздуха. Дорожная метеостанция не требует внешнего источника питания и использует для передачи информации инновационную сетевую технологию NB-IoT. В прошлом году, предложив решение дорожных метеостанций, Teede Tehnokeskus выиграл конкурс Tallinnovation, организованный городом Таллинном и парком науки и бизнеса Tehnopol.
Новые дорожные метеостанции были установлены на улицах Таллинна в октябре, и с 1 ноября Teede Tehnokeskus будет предоставлять Таллинну услугу автономного мониторинга дорожных условий и метеопрогноза.
Teede Tehnokeskus разрабатывает и предлагает дорожные метеопрогнозы на основе моделирования по всей Эстонии. Услугой ежедневно пользуются все дорожно-эксплуатационные предприятия, обслуживающие государственные дороги, Департамент транспорта и Агентство по окружающей среде. С более подробной информацией о метеоусловиях на дорогах всегда можно ознакомиться на сайте Техноцентра дорог tik.teeilm.ee.