В Старом городе планируется открыть частный детский сад

”Мы хотели бы найти партнера, который будет готов отремонтировать здание и приспособить его для оказания услуг по уходу за детьми, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — В случае, если конкурс госпоставки будет успешным, то уже с 2024 года в помещениях здания начнет работу новый детский сад. Для этого мы хотим заключить концессионный договор на десять лет с имеющим опыт в данной сфере предприятием”.

Общая площадь помещений в здании по адресу Айа 13/Уус 16, собственником которого является город Таллинн, составляет 321,7 m2. Начальная цена за аренду составляет 1,28 евро в месяц за кв метр. К ней добавляются все дополнительные расходы, связанные с использованием помещений. Плату за аренду начнут взимать через два года после заключения договора. После этого она также будет увеличиваться каждый год в январе на 2%.

Помещение будет передано арендатору, предложившему наибольшую плату за аренду. Арендатор должен будет за свой счет выполнить необходимые ремонтные работы, чтобы помещения можно было использовать в качестве детского сада минимум на 50 человек.

У арендатора должен быть опыт работы в сфере оказания услуг по уходу за детьми. Сдавать помещения в субаренду запрещено.

Арендатор должен будет закончить все ремонтные работы и оформить необходимые разрешения максимум через два года после заключения договора. Арендатор должен будет при осуществлении ремонтных работ исходить из установленных требований с точки зрения охраны памятников старины, а также следовать составленному для здания Strucoprojekt OÜ проекту.