Почему Эстония не хочет дружить с Россией?(233)
На днях глава дипломатического представительства России в Таллинне Александр Петров дал пространное интервью одному из русскоязычных порталов стран Балтии на тему российско-эстонских отношений. Господин посол сокрушённо констатировал — в сто первый раз, наверное, что между Россией и Эстонией вот уже 30 лет продолжается конфронтация и конца края этой холодной войне не предвидится.
Знаете, а я, пожалуй, соглашусь с Александром Михайловичем: действительно, если оценивать отношения между Таллинном и Москвой по шкале ”дружба-вражда”, то в правой части шкалы огонёк тревожно светит красным. Эстония довольно последовательно критикует российскую внешнюю политику и активно выступает на международных форумах с инициативами по принятию санкций в отношении режима Путина. Разумеется, Москва без симпатий относится к официальной позиции Таллинна и отвечает взаимной неприязнью. Однако, как и полагается кадровому дипломату, господин Петров возложил именно на эстонскую сторону всю ответственность за проблемы в российско-эстонских отношениях. К сожалению, именно такие принципы презумпции вины других стран, которые исповедует Кремль в международных делах, подрывают авторитет России и мешают решению острых вопросов глобального мира. Хотя старинная истина гласит, что в конфликтах всегда виноваты обе стороны. Но степень их вины разная. Не будем замахиваться на анализ всех страданий посольской души, оценим лишь несколько тезисов интервью господина посла.
1. Александр Петров с грустью отмечает, что товарооборот между Эстонией и Россией в последние годы существенно снизился. Это так. Но кто же виноват в этом? Например, в 2013 г. объём торговли между двумя странами составлял 4 млрд, а в 2020 г. сократился до 2,6 млрд евро. При этом экспорт России в Эстонию снизился в 1,5 раза, а импорт из Эстонии упал в 2 раза. Почему так? Да потому что Россия в 2015 г. перестала закупать в Эстонии продукцию животноводства и растениеводства, а также морепродукты. Их импорт в Россию с 85 млн рухнул до 4 млн евро. Почему? Потому что Путин присоединился к санкциям Евросоюза в отношении России после аннексии Крыма и ввёл эмбарго на поставку европейского продовольствия в Россию, наказав своих граждан. Хотя по-прежнему Эстония закупает товаров в России в 6 раз больше, чем продаёт, то есть торгует себе в ущерб.
2. Посол России печально резюмирует, что в Эстонии по-прежнему нарушаются права русскоязычных граждан, а рычага давления в виде присутствия российской армии на страны Балтии нет. Однако, согласно данным последнего опроса, 81% жителей Эстонии удовлетворены тем, как защищаются их права. А вот в России, по данным ”Левада-Центра”, только 46% граждан считают, что их права защищены. Среди проявлений дискриминации господин посол назвал ущемление свободы слова, вытеснение русского языка и перевод школ на эстонский язык образования. Я не буду пенять Александру Михайловичу на то, что в России, стране на редкость многонациональной, русский язык давно вытеснил из сферы образования все другие языки. Но что касается актуальности этого вопроса для Эстонии, то её можно оценить по результатам голосования за избирательное объединение ”Народный союз”, которое шло на местные выборы в октябре этого года под флагом сохранения русской школы. И кандидаты этого союза получили в Таллинне и Нарве по 0,2% голосов избирателей, опровергнув мнение г-на Петрова об остроте проблемы с русским образованием в Эстонии. Неужели посольство
России не обладает этой информацией? Тем более что кандидаты из списков ”Народного союза” всегда желанные гости в посольстве. Да и поучения посла о необходимости соблюдать в Эстонии свободу слова звучат нелепо, потому что в 2021 г. Эстония заняла 15 место в рейтинге свободы слова, а Россия — 150 место.
3. Александр Михайлович продолжает перманентно унывать о судьбе ”неграждан” — лиц без определённого гражданства, коих в Эстонии год от года становится всё меньше, и на сегодняшний день доля в населении страны составляет только 5,2%. Однако господин посол почему-то уверен, что это происходит исключительно по естественным причинам — пожилые ”неграждане” умирают, а Эстонское государство ждёт-не дождётся, когда их число вовсе обнулится. Неужели пресс-служба российского посольства не снабжает своего шефа информацией, что практически ежегодно более 500 лиц без определённого гражданства становятся гражданами Эстонии? А для этого всего-навсего нужно сдать экзамен по эстонскому языку на уровень В1 и тест на знание Конституции ЭР. Или вовремя подать документы до совершеннолетия ребёнка. Поэтому спекуляции на теме ”вымирания неграждан” больше похожи на манипуляцию и пропаганду.
4. Господин Петров полон укоризны, когда упрекает Эстонию в отказе подписать пограничный договор с Россией. Но неплохо бы российскому послу прокомментировать слова помощника российского же президента, экс-министра культуры Владимира Мединского о Тартуском договоре. Именно этот официальный представитель Кремля заявил, что Тартуский договор фактически утратил свою юридическую силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 г. То, что это был добровольный и законный акт, Мединский даже не сомневается, и добавляет, что после Тартуского мира 1920 г. Эстония была потеряна на 20 лет. На деле это означает, что официальное российское лицо дезавуирует своим заявлением не только факт советской оккупации Эстонии, но и законность восстановления независимости Эстонии в 1991 г. Неужели Александр Михайлович как полномочный представитель России солидарен с этими оценками и считает их отличным фоном для нормализации отношений между Эстонией и Россией? Ведь помощник российского президента фактически объявил Эстонскую Республику вне закона.
5. Главный посыл посольского интервью — Эстония потеряла возможность стать мостом между Россией и Западом, но восстановление доверительных отношений и сотрудничества между двумя странами возможно.
А я думаю, что невозможно: не в этот раз, не при президенте Путине и не при нынешней российской власти. Современный российский режим токсичен во всех отношениях. Союзников России можно пересчитать по пальцам одной руки, дружба с этой страной оборачивается или финансовой зависимостью и диктатурой, как у Беларуси, или потерей части территории, как у Армении, или гигантскими долгами за газ, как у Молдовы, или постоянным присутствием российской армии, как у Сирии. А политические разногласия с Россией чреваты аннексией Крыма, созданием марионеточных режимов и поддержкой сепаратистов в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, ”ДНР/ЛНР”. Не вдохновляет на тёплые отношения с Россией и внутренняя политика страны, где преследуют, вытесняют в эмиграцию и сажают инакомыслящих, громят оппозицию, фальсифицируют выборы, вводят тотальную цензуру и запрет в интернете, пытают в колониях и тюрьмах, применяют против своих граждан химическое оружие и, уничтожив институт правосудия, вероломно из жертв делают преступников. При этом российские государственные медиа уже не первый год
говорят с миром языком ненависти и вражды, унижая и оскорбляя страны и народы, имеющие дерзость жить независимо от правил, которые пытается им диктовать российское руководство. И кого призывает к дружбе с Россией господин посол? ”Балтийские вымираты”, как окрестили в соловьёв-говношоу страны Балтии цепные пропагандисты Кремля? Короче, чаще нужно в зеркало смотреться, Александр Михайлович! Кстати, там, в этом зеркале, вы увидите, как из Российского посольства в Таллинне выдворяют под разными предлогами независимых наблюдателей на выборах депутатов ГД РФ. А в Эстонии, напомню, наблюдателем на выборах без предварительного уведомления может стать любой человек.
И вот этот отказ России уважать демократические ценности, права человека, историю Эстонии и европейский выбор эстонского народа и есть главное препятствие для дружбы между нашими странами. Руководству России можно, конечно, продолжать ловить чёрных кошек в тёмной комнате российско-эстонских отношений. Но лучше включить свет, чтобы понять, что эти ”кошки” лезут в Эстонию из подвалов российской политики.