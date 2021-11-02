Почему Эстония не хочет дружить с Россией?

На днях глава дипломатического представительства России в Таллинне Александр Петров дал пространное интервью одному из русскоязычных порталов стран Балтии на тему российско-эстонских отношений. Господин посол сокрушённо констатировал — в сто первый раз, наверное, что между Россией и Эстонией вот уже 30 лет продолжается конфронтация и конца края этой холодной войне не предвидится.

Знаете, а я, пожалуй, соглашусь с Александром Михайловичем: действительно, если оценивать отношения между Таллинном и Москвой по шкале ”дружба-вражда”, то в правой части шкалы огонёк тревожно светит красным. Эстония довольно последовательно критикует российскую внешнюю политику и активно выступает на международных форумах с инициативами по принятию санкций в отношении режима Путина. Разумеется, Москва без симпатий относится к официальной позиции Таллинна и отвечает взаимной неприязнью. Однако, как и полагается кадровому дипломату, господин Петров возложил именно на эстонскую сторону всю ответственность за проблемы в российско-эстонских отношениях. К сожалению, именно такие принципы презумпции вины других стран, которые исповедует Кремль в международных делах, подрывают авторитет России и мешают решению острых вопросов глобального мира. Хотя старинная истина гласит, что в конфликтах всегда виноваты обе стороны. Но степень их вины разная. Не будем замахиваться на анализ всех страданий посольской души, оценим лишь несколько тезисов интервью господина посла.