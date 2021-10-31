31.10.2021, 19:04
Скончался режиссер, оператор и фотограф Владимир Богаткин
Foto: EPL Arhiiv
В воскресенье на 71-м году жизни скончался эстонский оператор, фотограф и режиссер многих документальных фильмов Владимир Богаткин.
Богаткин изучал кинематографию во Всесоюзном институте кинематографии в Москве. Долгое время работал на Эстонском телевидении, пишет rus.err.
Владимир Богаткин снял множество телефильмов и документальных фильмов.
За свою многолетнюю операторскую карьеру он также отснял самый разный материал: от визита Горбачева в Хельсинки до сериала о животных.