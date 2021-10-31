ВАЖНО | Правила в Таллинне изменились: что нужно знать владельцам всех домашних животных

”Необходимость ведения Регистра домашних животных, в первую очередь, проистекает из Закона о борьбе с эпидемиями животных, но важнейшей целью столичного регистра является также и сбор данных о содержащихся в Таллинне питомцах и содействие при возвращении потерявшихся любимцев их владельцам”, — так поясняет решение горуправы вице-мэр столицы Калле Кландорф.

Он добавляет, что если сейчас правила содержания кошек и собак в столице предписывают заносить в Регистр домашних животных данные лишь собак и кошек, то теперь, исходя из положения нового Таллиннского регистра домашних животных, будут собираться данные и о других домашних питомцах.

Домашний питомец в трактовке закона — это животное, которое содержится человеком для развлечения или компании или же предназначенное для содержания с этой целью. В трактовке постановления домашним питомцем также считается животное, обученное выполнению особых заданий, которое используют, например, люди с нарушением зрения или же Департамент полиции и погранохраны.

Регистр уже есть

Новое положение Таллиннского регистра домашних животных вступит в силу в общем порядке и при первой возможности.

Как сообщает мэрия, нынешний Таллиннский регистр собак будет переименован в Таллиннский регистр домашних животных. В новый регистр будет внесен также модуль приюта, чтобы вести учет оказавшихся в нем животных и проведенных для них процедур; в том числе отслеживать передвижение животных и собирать статистические данные.

Трийну Прикс, руководитель приюта для животных Varjupaikade MTÜ, с которым сейчас у города Таллинна заключен договор, говорит, что пока ничего не знает о нововведениях. Они проверяют попадающих к ним четвероногих по двум регистрам: llr.ee и lemmikloomaregister.ee. Породистых собак также проверяют в регистре Эстонского кинологического союза.

Директор приюта для животных Loomade Hoiupaik Лариса Козырева не видит смысла в создании нового регистра, а вот идею вести учет не только кошек и собак, но и мелких животных, считает хорошей.