В Глазго открывается Конференция по изменению климата: Эстония выступает за более жесткие цели

Представители почти 200 стран соберутся на две недели, чтобы продолжить обсуждение того, как добиться решения задач, поставленных климатическим соглашением, которое было достигнуто в Париже шесть лет назад, и предотвратить реализацию наихудших сценариев изменения климата.

На встрече участники конвенции объявят о своих климатических целях, оценят уже внесенный вклад и обсудят механизмы действия Парижского соглашения.

Эстония вместе с Европейским союзом выступает на климатической конференции за более эффективные глобальные действия по борьбе с изменением климата. Согласно недавним отчетам Организации Объединенных Наций и межправительственной группы экспертов по изменению климата, меняющийся климат оказывает всё большее негативное влияние на биоразнообразие, водные ресурсы и экосистемы, поэтому необходимы быстрые и амбициозные действия.

По словам министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, министры окружающей среды европейских государств Европы на прошедшей 6 октября в Люксембурге встрече согласовали направление, в котором Евросоюз будет двигаться на этих переговорах. ”Предпринятые на сегодня на глобальном уровне усилия по предотвращению повышения температуры оказались недостаточными. Наряду с Европейским союзом другие государства-участники Конвенции также должны поставить перед собой более жесткие, амбиционные цели”, — подчеркнул Мёльдер, добавив, что изменение климата оказывает прямое и экзистенциальное воздействие на людей и живую природу.