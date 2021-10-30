Легендарный Цветочный павильон в Пирита будет отреставрирован

Реставрационные работы будет осуществлять фирма 1Partner Ehitus, по словам руководителя которой, Юллара Хинно, речь идёт об охраняемом государством памятнике архитектуры, и всё будет восстановлено в точном соответствии с эпохой и при условии сохранения как можно большего количества оригинальных деталей. ”Построенный в 1960 году Цветочный павильон стал важной вехой совершенно новой архитектуры, о нём писали не только в советских, но и в финских и шведских специализированных и профессиональных изданиях. Ставшее классикой здание обветшало, но теперь его ждёт полное обновление, кроме того, в нём будут установлены незаметные для глаз современные техносистемы”, — добавил Хинно.

”Как инженер, скажу, что конструкция здания до сих пор хорошо сохранилась и просто гениальна по своей сути. Пара лёгких столбов из красного облицовочного кирпича со стороны моря, пара столбов по центру дома, и со стороны двора — стеклянные фасады от пола до потолка. Строительство такого здания даже сегодня было бы вызовом для инженеров”, — сказал Хинно.

По словам Юллара Хинно, самой сложной строительно-технической задачей будет работа над созданием большего по объёмам и более глубокого цокольного этажа, где будет представительное фойе с высотой потолков более трёх метров. ”История имеет тенденцию повторяться. В принципе, мы заново построим подземную часть Цветочного павильона, которая была спроектирована самой Вальве Пормейстер на втором этапе строительства”, — сказал Хинно.

”Самая интересное в реставрации — это открытия, которые делаются во время исследования старого здания, то, какие слои при этом появляются. Мы пытаемся понять ход мысли бывших архитекторов и инженеров. В Цветочном павильоне первыми открытиями стали спрятанные под облицовочной плиткой оригинальные известняковые ступени главной лестницы”, — добавил Хинно.