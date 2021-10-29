КАРТА | Движение по улице Ситси закрыто с 1 ноября из-за ремонтных работ

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап отметила, что реконструкции улицы Ситси ждали, потому что это одна из самых оживленных улиц района. ”Так как ремонтные работы вызовут некоторые неудобства, просим отнестись к стройке с пониманием и считаться с тем, что на дорогу может понадобиться больше времени”, — сказала Пихлап. ”Для жителей улицы Ситси обеспечен доступ к домам и во время работ. Для пешеходов сделан коридор, который может меняться в зависимости от обстановки на объекте”.

Маршрут и остановки автобусных линий номер 3, 26 и 26A поменяются с 1 ноября до 31-го июля 2022-го года. Автобусы номер 26 и 26А будет ходить с улицы Сыле на Пальссааре теэ через улицу Копли, а не Ситси. Не будет остановки ”Нийди”, и автобусы будут останавливаться на временной остановке на улице Ситси и Пальяссааре теэ. На обеих линиях появятся остановки ”Мадала”, ”Лыйме” и ”Малева”. Автобус номер 3 будет выезжать на улицу Теэстузе через улицы Сыле и Копли. Не будет остановки ”Ситси”, но добявятся остановки ”Теэстузе”, ”Малева”, ”Лыйме”, ”Мадала”.

В ходе работ на отрезке между улицами Сыле и Копли будут заменены бордюры, восстановлено озеленение. На проезжую часть и тротуар положат новый асфальт, нанесут разметку. На перекрестках улицы Ситси, а также ул. Сыле и ул. Копли будут обновлены водопровод и канализация. Трассовые работы выполняются от перекрестка улиц Ситси и Сыле по направлению к улице Копли. Договорной срок сдачи объекта — июль 2022 года.

Заказчик ремонта улицы — Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию составило T-Model OÜ, работы выполняет InfraRoad OÜ.