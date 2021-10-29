ВИДЕО | Время предупреждений прошло. В торговом центре Ülemiste проверяли ковид-справки и маски, а нарушители получили штрафы

Сотрудники Департамента здоровья и полицейские проверили посетителей торгового центра и находящиеся там места общепита на тему того, носят ли они маски согласно требованиям.

Места общественного питания должны были объяснить, как они проверяют вакцинационные сертификаты, и что происходит, если у посетителя не оказывается какой-либо ковид-справки. Все места, которые Delfi посетил вместе с сотрудниками департамента, вели себя согласно требованиям.

А вот среди посетителей центра нашлись те, кто в серьез не воспринимал обязательство носить маску. Все посетители, у кого маска болталась на подбородке или кто вовсе не позаботился ее надеть, получили штрафы, так как предупреждений больше не делают.