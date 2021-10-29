ВАЖНО | В Эстонии ужесточают меры по борьбе с COVID-19. Что меняется с 1 ноября?

Обязанность носить маску теперь распространяется также на контролируемую деятельность в помещениях: с 29 октября обязанность носить маску распространяется и на любую деятельность в помещениях и действует для всех лиц начиная с 12-летнего возраста.

Маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например, непосредственно занимаясь спортом и при соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане.

В случае, если ношение маски противопоказано человеку по состоянию здоровья, он должен подтвердить это соответствующей медицинской справкой. От обязанности ношения масок освобождаются работники, работодатель которых предусмотрел в анализе конкретной рабочей среды иной способ препятствования распространению коронавируса.

Дети и подростки в возрасте 12-17 лет с 1 ноября должны предъявлять на контролируемых мероприятиях COVID-справку, для них действует и справка о прохождении теста: для доступа к контролируемым мероприятиям COVID-справку должны предъявлять также лица в возрасте 12-17 лет (включительно). Наряду со справкой о прохождении курса вакцинации или о перенесенной болезни для несовершеннолетних для доступа к мероприятиям и другой деятельности также действует справка о негативном результате теста ПЦР или справка RT-теста на антиген. Тест ПЦР должен быть сделан не более чем за 72 часа, а RT-тест на антиген — не более чем за 48 часов до начала мероприятия, причем тест должен быть проведен оказывающим услугу здравоохранения лицом. Принимается и результат теста на антиген, проведенного в аптеке. В дополнение к справке о вакцинации или перенесенной болезни для несовершеннолетних будет действительна справка о прохождении теста, поскольку для них возможности вакцинации открылись значительно позже, чем для взрослых.