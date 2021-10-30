ФОТО И ВИДЕО | Как эстонцы стали жертвами мирового кокаинового бизнеса. Леденящие кровь истории наркокурьеров

За стеной, разделяющей заключенных мужчин и женщин в тюрьме Куско (Перу), в воздухе пролетает грязный волейбольный мяч. Когда он падает, слышны женские возгласы. Больше Андрус Микивер никак не пересекался с сидящими с ним в одной тюрьме девушками.

Когда Аннели Колк и Анне Маарья Гросс оказались в Куско, это вызвало некоторое оживление у сокамерников Микивера. Один из них даже подошел с просьбой познакомить с девчонками, научить эстонским словам, например.

У Микивера, однако, не было времени об этом думать. С Эстонией его уже ничего не связывало.

Осенью 2013 года, в то же время, когда девушки были арестованы в аэропорту Куско, в Пярнуском уезде, в родном городе Микивера, шел судебный процесс над жестоким серийным убийцей.

Мать Микивера бесследно пропала весной 2012-го. Месяцем позже в том же районе пропала 21-летняя девушка…