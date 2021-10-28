28.10.2021, 21:50
Договорились: правящая коалиция в Тарту будет состоять из трех партий. Без центристов(4)
Foto: Anni Õnneleid
Партия реформ, партия "Отечество" (Isamaa) и Социал-демократическая партия подпишут в пятницу в Тарту коалиционный договор по управлению вторым по величине городом Эстонии.
По словам мэра студенческой столицы Эстонии Урмаса Клааса (Партия реформ), коалиционные переговоры были содержательными и будущие партнеры договорились по принципам управления городом на 2021-2025 годы.