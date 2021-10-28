Антипрививочники призывают нападать на больницы. Больницы: к провокациям готовы

Позавчера среди антипрививочников стал распространяться призыв нападать на больницы, снимать происходящее в палатах и выкладывать записи в социальных сетях. "Посмотрим, плохая ли и насколько ситуация в больницах", — написал в Facebook Андрес Остра, баллотировавшийся в рядах Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в волостное собрание Йыгева.

Призыв прозвучал в эстоноязычной группе антиваксеров, объединяющей почти 12 000 пользователей.

Департамент здоровья об этой акции знает и информировал также больницы.

Специалист по коммуникациям Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Маттеус сообщила, что их партнер-охранная фирма извещена и к возможному проникновению посторонних лиц готова. По ее словам, раньше были случаи, когда проводились съемки со злым умыслом в коридорах больницы, но в палаты еще никто не врывался.

Маттеус также напомнила, что для без предварительного согласования съемка в помещенияхбольницы запрещена. В противном случае на помощь вызывают сотрудников охранной фирмы или полицию.

В Северо-Эстонской региональной больнице газете Eesti Päevaleht сообщили, что инцидентов, связанных с акцией антипрививочников, у них не было.

В Клинике Тартуского университета антипрививочники досаждали работникам в информации, но ничего большего не пока не происходило. Клиника проинструктировала своих сотрудников, как нужно себя вести в подобной ситуации: вызывать охранников или полицию.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.