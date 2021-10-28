28.10.2021, 14:35
Финская таможня разоблачила контрабандистов, перевозивших крупные партии снюса из Эстонии в Финляндию(16)
Foto: Tulli
Проходящие по делу 53 человека подозреваются в неуплате налогов в размере порядка пяти миллионов евро, пишет Yle.
Финская таможня за прошлый и текущий год выявила множество комплексных преступлений, связанных с контрабандой и распространением снюса.
В ходе предварительных следствий было изъято несколько тысяч килограммов контрабандного жевательного табака на территории столичного региона. Снюс доставлялся крупными партиями из Эстонии в Хельсинки.
Они подозреваются в неуплате налогов в размере порядка пяти миллионов евро. В ходе предварительного следствия были выявлены и другие преступления.