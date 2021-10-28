В ноябре Таллинн сформирует прививочную бригаду и откроет на площади Вабадузе пункт консультирования, вакцинации и тестирования

По словам мэра Михаила Кылварта, хотя показатель заболеваемости в Таллинне сейчас несколько ниже, чем в других самоуправлениях, необходимо учитывать, что ситуация ухудшается и в столице.

”Вакцинация поможет сдержать усугубление кризиса здравоохранения и справиться с ситуацией. Именно поэтому мы хотим сделать процесс вакцинации более удобным для горожан, — отметил Кылварт. — В сотрудничестве с частным предприятием мы работаем над проектом вакцинации на дому. Эту услугу планируется запустить 8 ноября. Наряду с этим мы готовимся к открытию на площади Вабадузе стационарного пункта консультирования, вакцинации и тестирования, который должен начать работу в первой половине ноября”.

Прививочную бригаду может вызвать любой желающий, однако услуга вакцинирования на дому нацелена прежде всего на людей, которые в силу трудностей при передвижении не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации. Бригада приезжает на дом, консультирует человека, проводит вакцинацию и в течение 15 минут следит за его состоянием.

На прошлой неделе в четырех районах Таллинна работали пункты консультирования и вакцинации, в которых по состоянию на 27 октября было сделано 1875 прививок от Covid-19, в том числе 1386 первичных доз. Поскольку горожане продемонстрировали интерес к этой услуге, было принято решение продлить период работы трех наиболее популярных вакцинационных палаток как минимум еще на неделю и открыть дополнительный пункт в районе Ласнамяэ. Пункт консультирования и вакцинации в центре культуры ”Линдакиви” приступит к работе в субботу, 30 октября.

По Эстонии показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 7 дней составляет 828, по Таллинну — 674. Среди районов Таллинна наиболее высокий показатель заболеваемости наблюдается в Нымме (966 заболевших на 100 000 населения за последние 7 дней) и Пирита (755). В большинстве районов столицы заболеваемость ниже, чем в среднем по Эстонии.