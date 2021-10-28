28.10.2021, 13:35
Пярнуские школы уходят на дистанционное обучение на две недели
Foto: Andres Putting
Мэрия Пярну вместе с руководством школ пришло к решению, что все муниципальные школы, школы по интересам при местном самоуправлении и молодежные центры в городе Пярну и входящих в муниципалитет территориях после школьных каникул перейдут на дистанционное обучение на две недели.
Школы в Пярну будут на дистанционном обучении в период 1-14 ноября. При этом на дистант отправятся как ученики с особыми потребностями, так и начальные классы с гимназией.
4 ноября будет обсуждаться, исходя из ситуации с коронавирусом, смогут ли ученики с особыми потребностями и начальные классы вернуться к контактному обучению неделей раньше, 8 ноября.
Частные школы по интересам, государственная школа и частные общеобразовательные школы могут сами принять решение, переходить ли им на дистанционное обучение, но власти Пярну им крайне советуют сделать это.