ВИДЕО | Пьяный водитель грузовика на протяжении десяти километров гнал по встречной полосе шоссе Таллинн-Тарту

Грузовик также заметил сотрудник полиции, который передвигался в том же направлении в свое нерабочее время. Он сообщал о местонахождении грузовика вплоть до его остановки.

Полиция остановила грузовик, за рулем которого находился 61-летний мужчина. У водителя выявили содержание алкоголя в крови близкое к тому уровню, при котором заводят уголовное дело.

Водителя, который на 27-тонном грузовике проехал по встречной полосе более десяти километров и подверг опасности других участников движения, задержали. Ему пришлось отчитываться о своих действиях в Харьюском уездном суде.

Согласно решению суда, у водителя будет достаточно времени подумать о своем поведении в арестном центре. Его также лишили прав на такой срок, что после его завершения мужчине придется заново сдавать экзамен по вождению.