Selver откроет гипермаркет рядом со строящимся IKEA. А также магазины в Ласнамяэ и Табасалу

”Многие годы залогом успеха сети Selver в сохранении и увеличении доли рынка, служит прекрасно спланированное расположение магазинов. Очередной победой в этой области станет открытие одного из самых важных для сети магазинов бок о бок с торговым центром IKEA. Для Selver создание коммерческого симбиоза с другими уважаемыми предприятиями, открывающими свои магазины в торговом парке IKEA, — большая честь”, — сказала член правления Selver AS Кристи Ломп.

Барри Набуурс, директор и партнер фирмы UAB VPH, материнской компании OÜ Tallinn Retail Park Development, развивающей проект гипермаркета Selver, пояснил: ”Мы рады тому, что именно с Selver заключили первый договор об аренде в торговом парке, который строится рядом с универмагом IKEA. Мы планируем создать мощную синергию розничных торговых предприятий, открывающихся рядом с IKEA, и Selver в этом нашем плане играет важную роль якорного арендатора. Подготовка архитектурных планов торгового парка подошла к завершению, в новом году мы их опубликуем, а также объявим и название парка”.

Помимо гипермаркета в Курна, летом Selver откроет супермаркеты в торговом центре Tabasalu и в районе Lasnamäe Priisle Kodu.

Месторасположение открывающихся в будущем году магазинов тщательно продумано. Эти два супермаркета и гипермаркет обеспечат сети Selver прочное второе место на рынке розничной торговли. ”Мы постоянно анализируем потенциал новых и важных мест для развития сети, которые позволят нам предлагать высокое качество Selver и богатый выбор местных продуктов еще большему количеству людей, живущих в Эстонии”, — сказала член правления Selver AS Кристи Ломп.

Супермаркеты Tabasalu и Priisle в первую очередь рассчитаны на обслуживание местных жителей. Гипермаркет Selver, который откроется в Курна, станет частью торгового комплекса, возводящегося у Таллиннской окружной дороги в синергии с универмагом IKEA. Этот торговый парк будет обслуживать не только расположенные рядом Юри, Кийли, Ассаку и Луйге, но и жителей всей Эстонии.

После открытия трех новых крупных торговых точек в сеть Selver будет входить 75 магазинов, общая торговая площадь составит почти 120 000 квадратных метров. С открытием новых магазинов Selver также создаст более 160 новых рабочих мест.