Освобождение средней пенсии от налога увеличит доходы пенсионеров на 370 евро в год

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года средняя пенсия по старости будет освобождена от подоходного налога, благодаря чему реальный доход многих пенсионеров станет больше на 370 евро в год.

”Наши пенсионеры — одни из самых малообеспеченных в Европе, многие живут в условиях риска бедности. Прежде всего это касается одиноких пожилых людей. Достойный доход пожилых людей — это вопрос, котором государство должно уделять пристальное внимание”, — сказала Сарапуу.

Сарапуу уточнила, что освобождение средней пенсии от подоходного налога коснется всех пенсионеров, независимо от того, работают они или нет. ”Изменение будет выгодно для 99% работающих пенсионеров и 85% неработающих. Доходы пенсионеров увеличатся также благодаря внеочередному повышению пенсии на 20 евро с 1 января 2023 года, ежегодной индексации пенсий. Согласно прогнозу, с 1 апреля 2023 года средняя пенсия по старости вырастет до 654 евро”, — отметила она.