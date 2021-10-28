Юферева-Скуратовски о действиях EKRE: вместо того, чтобы создавать лишний хайп на ситуации с ковидом, стоит сесть за стол переговоров

"Мы не против вакцинации, мы выступаем против принудительной манипуляции, причем сейчас это происходит не напрямую, а косвенно", — начал политик из EKRE Пеэтер Эрнитс.

По мнению депутата Рийгикогу Мария Юферевой-Скуратовски, у EKRE очень двуличная позиция. "C одной стороны, они с радостью критикуют правительство и его решения, но с другой стороны, они не понимают, что ситуация сейчас крайне обостренная. Они пользуются незнанием, страхами людей, это называется элементарная манипуляция. И вместо того, чтобы делать на этом лишний хайп, стоит сесть за стол переговоров и обсудить, что же можно сделать, потому что я вообще не знаю, что вы предлагаете", — парировала она.

Как добавила центристка, она не оправдывает сейчас политиков, но сейчас такая ситуация, когда все политические силы должны забыть о всех своих разногласиях. "Нужно сплотиться и послужить обществу. Потому что вы играете с огнем. Я так понимаю, что большинство членов EKRE вакцинированы, а те люди, которых вы к чему-то призываете — нет".

Пеэтер Эрнитс возразил Марии: У нас в обществе очень много зависит от лидера, и все протесты — следствие того, что люди не верят — русскоязычные в Маарду и Ида-Вирумаа в частности. Да и многие эстонцы тоже. Почему такой маленький процент вакцинированных именно среди русских — в Ида-Вирумаа, например? Ты — русская, вот и ответь!

Социал-демократ Эдуард Одинец не считает, что у нас такие проблемы из-за того, что правительство не заслуживает доверия. "Если бы даже состав правительства был другим и в него входило бы EKRE, все равно ничего бы не изменилось, и вопрос бы доверия не стоял. Здесь дело в коммуникации, в сомнениях и страхах людей. Сейчас настал момент, когда все партии — независимо от того, оппозиция мы или нет, должны сесть за стол переговоров и искать пути решения. Сейчас нужно говорить честно, открыто и не путаться в своих мыслях", — резюмировал Одинец.

О методе "пряника" — медицинском страховании, которое покрывает возможный ущерб от введения вакцины

Мария Юферева-Скуратовски: В Эстонии этот вариант не подойдет, потому что в Финляндии такой фонд был создан уже давно, до пандемии. А если его создадут сейчас специально в связи с вакцинацией, недоверия и страхов у людей будет еще больше. Такой фонд несомненно нужен, но не направленный только на компенсацию ущерба от вакцинации, но и вообще, врачебных ошибок.