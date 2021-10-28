Хорошие новости для производителей молока и плохие для потребителей. Что случилось?

Если в начале года производители получали за килограмм молока 29,6 центов, то в сентбре — 31,20 центов. Исполнительный директор Valio Eesti Майдо Соловьев подтверждает, что цена молочного сырья растет и к концу года достигнет 34-35 центов.

За год в Эстонии цена молока выросла на 10%, но все равно остается ниже среднего в ЕС. По словам Соловьева, цена повысилась из-за растущего спроса на молоко, масло и сыр на мировом рынке.

По словам Юло Кивисе, члена правления Nordic Milki OÜ, которая производит товары Tere и Farmi, резкий рост цены электричества и газа, а также создавшаяся из-за конкуренции искусственная ценовая политика привели к тому, что цена за литр молока в магазине сейчас ниже его себестоимости.

"Если мы хотим, чтобы сельское хозяйство выжило, придется начать больше платить", — подчеркнул он.

Уже сейчас из магазинов пропало дешевое молоко по 35 центов за литр. Предлагавшие его сети магазинов — Prisma, Grossi и Maxima — теперь установили цену в районе 45 центов. Другие торговые сети также повысили цену своего самого дешевого молока.