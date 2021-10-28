Экономика
28.10.2021, 08:50

Завершение строительства третьего здания скандального Porto Franco обойдется почти в 8 млн евро

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Porto Franco
Porto Franco
Foto: Andres Putting
Предприятие Porto Franco подписало договор на достройку третьего здания. Стоимость работ составит 7,7 млн евро, пишет dv.ee.

О строительстве третьего здания на улице Кай компания объявила еще в мае. Главный подрядчик — Mapri и входящая в концерн Nordecon компания NOBE должны будут закончить работы к июлю следующего года.

Всего для завершения строительства Porto Franco требуется 200 млн евро инвестиций. Комплекс будет состоять из коммерческих помещений, трех подземных этажей с гаражом на 1200 мест, пяти надземных этажей с торговым центром, офисным центром и гостиницей. На данный момент не достроено более 150 000 м2 площадей.

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