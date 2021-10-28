Эмоции, слухи, обобщения — три кита, на которых держатся фэйки о коронавирусе

Студент на экзамене после того, как преподаватель обвинил его в списывании, говорит: ”Если я проваливаю эту работу, я потеряю стипендию. Это не плагиат”. И вроде бы показывает, насколько для него важно сохранить стипендию, а раз важно, то вряд ли бы он списывал работу, правда? Вас бы на месте преподавателя убедила такая фраза? Но если приглядеться повнимательнее, то две части высказывания вообще не связаны одна с другой.

Еще Аристотель в своей работе ”Риторика” предупреждал, что эмоции могут порождать убеждения там, где их не было, или изменять существующие убеждения, а также могут увеличивать или уменьшать силу, с которой держится убеждение. И поэтому советовал ораторам апеллировать к эмоциям, чтобы влиять на массовое сознание.

Во время дебатов (особенно в социальных сетях) такая уловка как риторический приём часто оказывается эффективной в глазах зрителей. На эмоциональные вбросы натаскивают ботов и троллей.

Также эффективна она в рекламных кампаниях. Рекламные слоганы — это одно предложение. У них нет аргументации и, как правило, нет никакой рациональной составляющей. Но ведь реклама — тоже не что иное, кроме как манипуляция. Самое важное для рекламодателя — чтобы его товар или услугу купили.

Михаил Нестор, основатель Havas Worldwide Digital Kiev и LifeTracker, рекламщик с 12-летним опытом так рассказывает о технологии работы массовой манипуляции: "При обращении к большому сегменту аудитории вам нужно апеллировать к усредненным понятиям — патриотизм, страхи, общие желания. Реклама взывает к стремлению быть здоровым, красивым, счастливым".

Апелляция к эмоциям обычно сопровождается употреблением особых манипулятивных слов (например: Бог, страна, родина, долг, предательство и пр.). Наш преподаватель, ставший потом видным российским политологом, Евгений Минченко в свое время называл это тем, что нельзя положить в тележку. Чем абстрактнее понятие — тем лучше.

За практическую основу мы взяли опрос, проведенный корреспондентом RusDelfi на улицах Нарвы . За теоретическую — многолетний опыт специалистов в области рекламы, массовых коммуникаций и журналистики, а также философа Аристотеля.

Второй пример. ”Как вы можете отстаивать подобные радикальные меры? Вы что, фашист?”. Навешивание ярлыков — отдельный жанр апелляции к эмоциям. Они же не подкреплены фактами. И не нуждаются в этом. Назвал человека фашистом — и всё понятно, можно ничего не объяснять. Свастику рядом с именем нынешнего премьер-министра Эстонии рисовали некоторые из вышедших на площадь Свободы на антиковидный митинг. Но это тоже воздействие на эмоции.

Еще в 1990 году на заре становления компьютерных сетей юрист и писатель Майк Годвин сформулировал правило: по мере разрастания дискуссии в Usenet вероятность сравнения, упоминающего нацизм или Гитлера, стремится к единице.

То есть чем дискуссия дольше, тем вероятнее, что кого-то сравнят с Гитлером или назовут нацистом. В то время сторона, прибегнувшая к такому сравнению в спорте, считалась проигравшей. Сам Годвин, впрочем, считал, что это правило нужно не для определения победивших и проигравших в споре, а для уменьшения остроты дискуссий, напоминая участникам о границах допустимых сравнений.

Но, кажется, с той поры многое изменилось.

Иллюстрация из опроса жителей Нарвы





Андрей, 40 лет

– Я косвенно имею отношение к медицине. И могу сказать, что вакцинация во время эпидемии запрещена по всем конвенциям. А у нас пандемия! Вы пробовали тушить пожар керосином? У меня медотвод. Но все это странно.

Первая и вторая часть утверждения не связаны между собой. Плюс, к явной образной апелляции к эмоциям (про керосин) добавляется обобщение: запрещена по всем конвенциям. Впрочем, про обобщения ниже.

Обобщение



Доктор психологических наук, профессор Евгений Доценко сформулировал один из методов манипулирования, как Расширенные обобщения (или генерализации). Они бывают явными (и почти безобидными) из серии ”вечно ты опаздываешь”, так и скрытыми (”работы здесь на полчаса. Но ведь мы поручили её студентам…”; равнозначно высказыванию: ”студенты не могут быстро выполнить даже лёгкую работу”).

Сюда же можно отнести и так называемый — простите за научный термин — неопределённый референтный индекс. То есть отсылку к "учёными доказано…", "так думают все", "это известно уже давно".