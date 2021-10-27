Руководитель Таллиннского департамента городского имущества покидает должность

”Более десяти лет Эйнике Ури в качестве руководителя департамента участвовала в развитии городского пространства столицы и заботилась о том, чтобы здания содержались в порядке, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — За последние годы сфера ответственности Департамента городского имущества заметно расширилась — строятся новые общественные центры, детские сады, школы, спортзалы, культурные и социальные объекты, а также многое другое. Также я признателен Эйнике за заботливое отношение к принадлежащим городу зданиям и налаживание тесного сотрудничества между городом и квартирными товариществами. Желаем ей успеха и в дальнейшем”.

Как отметила Эйнике Ури, команда Департамента городского имущества играет важную роль в развитии столицы.

”То, чем занимается Департамент городского имущества, на самом деле намного больше, чем просто землеустройство, строительство или администрирование — это еще и развитие, созидание, новаторство, а также сохранение исторического наследия, — сказала Эйнике Ури. — Все это представляет несомненную ценность для наших горожан. Только в сотрудничестве мы сумеем создать умный, заботливый и уютный город, и мне очень приятно, что нынешнее городское руководство способствует претворению в жизнь этой концепции. Поэтому уверена, что все начатое нами будет продолжено, а я со спокойной совестью смогу двигаться дальше”.

Эйнике Ури руководит Таллиннским департаментом городского имущества с апреля 2009 года. В связи с уходом с должности она получит компенсацию в объеме основной заработной платы за шесть месяцев.

С 1 ноября 2021 года и до утверждения в должности нового главы департамента, обязанности руководителя ведомства будет исполнять руководитель отдела развития Департамента городского имущества Харди Алликсаар.