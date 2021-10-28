Новости Эстонии
28.10.2021, 13:16

Союз защиты детей считает реформу системы алиментов несправедливой. Что с ней не так?

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Кадри Ибрус
Pension ja raha
Pension ja raha
Foto: Anni Õnneleid
Министерство юстиции заверяет, что по вопросу реформы системы выплаты алиментов был достигнут компромисс, но защитники детей относятся к этому скептически.

Начавшиеся в 2018 году споры о том, какую сумму алиментов должен платить ребенку родитель после развода, достигли очередного промежуточного этапа - правительство одобрило подготовленный Министерством юстиции законопроект. Теперь он будет направлен в Рийгикогу, где еще предстоят споры вокруг него.

Новый законопроект можно кратко описать желанием уменьшить среднюю сумму алиментов. Назначение алиментов станет более индивидуальным и у судей появится больше прав выносить решения об увеличении или сокращении алиментов.

Министр юстиции Марис Лаури отмечает, что все заинтересованные группы говорят, что с текущей системой выплаты алиментов что-то не так. Выплачивающие алименты считают, что алименты слишком высокие и быстро растут, так как связаны с минимальной зарплатой. А получающие алименты обеспокоены тем, что деньги часто вовсе до них не доходят.

Лаури считает, что наконец удалось достичь компромисса, который удовлетворит все стороны. Однако защитники детей так не считают.

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