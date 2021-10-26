Женщина сообщила полиции о незаконном оружейном арсенале брата. Мужчину увезли в больницу

По вызову выехали полиция и скорая помощь, которые обнаружили на хуторе нуждающегося в медицинской помощи мужчину.

"Кто знает, что пришло бы мужчине в голову и что он мог бы совершить, если бы близкий человек не сделал этот важный звонок?" - ставит вопрос прокуратура.

В ходе обыска хутора полиция нашла пригодные для стрельбы советскую винтовку ТОЗ-8, ружье ТОЗ-Б и почти полтысячи патронов.

Большая часть боеприпасов была в очень плохом состоянии, то есть взрывоопасна. Даже небольшая ошибка в обращении с ними могла повлечь взрыв и подвергнуть опасности жизнь как самого мужчины, так и окружающих людей. Суд конфисковал и уничтожил огнестрельное оружие и его запчасти.

"Суд пошел на договор с прокуратурой и обвиняемым и приговорил его за незаконный оборот огнестрельного оружия к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Мужчина искренне раскаялся в том, что не сдал эти вещи в полицию", — сказал руководивший следствием по данному делу прокурор Райнер Амур.

Прокуратура напоминает, что октябрь — месяц сдачи опасных и запрещенных предметов. Прокуратура призывает людей также звонить по телефону 112, если вы заметили или знаете, что в чьём-то незаконном владении находятся врывоопасные предметы или вещества, оружие или боеприпасы.