Госконтроль: помощь получают не все нуждающиеся в ней пожилые люди

Государственный контроль считает, что посещений на дому и других форм прямого общения с пожилыми людьми слишком мало, чтобы получить представление о тех, кто нуждается в помощи. Малое количество посещений на дому подчеркивалось в качестве проблемы медицинскими работниками и профессиональными ассоциациями, работающими с пожилыми людьми. Местные самоуправления навещали в профилактических целях около 1–2% пожилых людей. ”Эти цифры говорят о том, что необходимо более активно продвигать социальную работу. Муниципалитеты должны сами находить пожилых людей, которым нужна помощь, а не просто ждать, пока нуждающиеся в помощи постучатся к ним в дверь”, — сказал государственный контролер Янар Хольм.

В пяти местных самоуправлениях, более подробно проанализированных в ходе аудита ( Таллинн , Сааремаа , Кохтла-Ярве , Валга и волость Вильянди ), людей в возрасте 75 лет и старше, не посещавших семейного врача, было втрое больше, чем тех, кто обращался за помощью к местному самоуправлению. ”Далеко не все те, кто входит в группу риска, нуждаются в помощи местного самоуправления, и принятие этой помощи, в конце концов, является свободным выбором человека,” — отметил государственный контролер Янар Хольм. ”Но такой большой пробел в статистике говорит о том, что у нас немало пожилых людей, которым может требоваться помощь и которые отсутствуют, так сказать, ”на экране радара” у местных самоуправлений”. Хотя и муниципалитеты, и Министерство социальных дел признают наличие проблемы, прогресс на пути к решению этой проблемы дается с трудом.

”Пожилые люди, живущие одни, пожилые люди с инвалидностью, пожилые люди, которые не обращаются к врачу — мы рассматриваем их как группу риска,” — прокомментировал результаты аудита государственный контролер Янар Хольм. ”Людей, входящих в группы риска и действительно нуждающихся в помощи, значительно больше, чем тех, с которыми работают муниципальные социальные работники. Тот факт, что они сами не обращаются за помощью, не означает, что они в ней не нуждаются — препятствия могут заключаться в чем-то другом. Например, они могут быть не осведомлены о возможностях для получения помощи. Кроме того, социальная помощь старшему поколению зачастую имеет плохую репутацию. Это препятствие можно преодолеть разъяснительной работой”.

По мнению Госконтроля, следует серьезно рассмотреть вопрос о включении профилактической работы в Законе о социальном обеспечении в задачи местного самоуправления согласно законодательству. Обязанности местного самоуправления в сфере социальной работы в настоящее время основаны на инициативе самого человека, нуждающегося в помощи, или на информации, полученной об этом человеке. В то же время значение профилактической работы в представлении участвующих в ней сторон шире, чем предполагается по закону для местного самоуправления. Как Министерство социальных дел, так и местные самоуправления считают, что социальная работа также должна охватывать и тех, о ком муниципалитет не получал информации, но кому может требоваться помощь в связи с определенными рисками.

В ходе аудита Госконтроль опросил все муниципалитеты Эстонии, 87% из которых считали, что их деятельность по выявлению проблем пожилых людей недостаточна. 68% считали, что нужно больше заниматься именно теми, кто сам не обращался в органы местного самоуправления. Самым упоминаемым препятствием на пути к увеличению профилактической работы была нехватка человеческих ресурсов. Решение проблемы ресурсов зависит в первую очередь от руководителей местного самоуправления. В то же время профилактическая работа также нуждается в более благоприятной среде, которая должна развиваться в стране централизованно.

Кризис, вызванный коронавирусом, указал на неиспользуемые возможности профилактической работы и отсутствие представления о потребностях пожилых людей, когда муниципальные служащие звонили пожилым людям во время первой волны кризиса на основании контактов, полученных от Спасательного департамента или из других источников, чтобы предложить пожилым людям помощь в доставке продуктов питания на дом во время ограничений на передвижение и т. п. Во время кризиса были установлены контакты с пожилыми людьми, которые нуждались в других социальных услугах или пособиях, помимо предложенной помощи. К сожалению, при нормальных обстоятельствах многие местные самоуправления не продолжают свою практику, применявшуюся во время кризиса, ссылаясь на нехватку ресурсов в качестве одной из причин.

В ситуации, когда местным органам самоуправления не хватает людей для профилактической работы, использование данных в базах данных может быть полезным подспорьем. Это не делается, поскольку неясно, в какой степени использование данных оправданно и разрешено. Прежде всего, это касается персональных данных. До тех пор, пока не будет ясности, местные органы самоуправления будут неохотно использовать данные, а скорее всего будут избегать их; возможности для более точного ориентирования профилактической работы также не будут использоваться.

Госконтроль считает, что Министерство социальных дел в сотрудничестве с Инспекцией по защите данных должны разработать пояснительные инструкции для органов местного самоуправления о возможностях использования данных из государственных баз данных в профилактической социальной работе. В инструкциях следует прояснить характер и уровень детализации данных, которые можно собирать с помощью запросов данных уже сейчас, а также характер данных, требующих дополнительной правовой основы. Анализ данных позволил бы быстрее обнаруживать нуждающихся с меньшими затратами ресурсов.

Госконтроль рекомендует Департаменту социального страхования подготовить для органов местного самоуправления инструкции по практической организации профилактической социальной работы, направленной на пожилых людей. На основе услуги департамент уже подготовил инструкции по качеству и инструкции по обслуживанию для органов местного самоуправления. Такое руководство по профилактической социальной работе могло бы дать рекомендации о том, как решать более сложные вопросы, например прояснить границы вмешательства, предложить методологическую помощь в планировании мероприятий и внедрить различные передовые практики, такие как налаживание контактов. Аналогичное руководство могло бы иметься и в отношении профилактической работы.

Общая информация

В своем отчете Госконтроль также осветил практику ряда других европейских стран по предотвращению рисков для самообеспечения пожилых людей. В Дании и Финляндии закон четко устанавливает обязанность посещать пожилых людей на дому. В Дании обязательство проводить профилактические посещения на дому существует уже более 20 лет, и есть точные инструкции, возложенные на муниципалитеты по закону, в которых пожилым людям должна предлагаться возможность их посещения на дому. В случае людей в возрасте 80 лет и старше это необходимо делать не реже одного раза в год. По крайней мере, один визит на дом должен предлагаться лицам, достигшим 75-летнего возраста (это считается критическим пределом), а при необходимости — и лицам, достигшим как минимум 65-летнего возраста, которые подвержены риску ухудшения проблем, связанных с социальным обеспечением и здоровьем.

Как и во многих других странах, количество пожилых людей в Эстонии быстро растет. В 2020 году в Эстонии было около 268 000 пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше), что примерно на треть больше, чем в 2000 году. При этом доля пожилых людей в населении возросла с 15% до 20%. Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач местного самоуправления. Основное внимание в ходе аудита уделялось тому, как в органах местного самоуправления организована профилактическая работа, связанная с пожилыми людьми. Рассматривались вопросы о том, какое содержание вкладывается в понятия обнаружения и профилактики, а также какие практические действия выполняются для этих целей. Госконтроль опросил все местные самоуправления и более подробно изучил практику пяти муниципалитетов (Таллинн, Кохтла-Ярве, Сааремаа, Валга и волость Вильянди).