Майлис Репс обвиняют в злоупотреблениях на общую сумму почти в 10 000 евро(77)
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Канцлер права Юлле Мадизе сообщила сегодня парламенту, что генеральный прокурор Андрес Пармас подал ходатайство о лишении Репс депутатской неприкосновенности 1 октября.
Прокуратура окончательно определилась с подозрениями в отношении Репс в середине августа 2021 года. Бывший министр подозревается в преступлениях, предусмотренных двумя статьями Пенитенциарного кодекса.
По первой статье прокуратура инкриминирует Репс присвоение, совершенное должностным лицом, за что предусмотрено наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до 5 лет. Прокуратура подозревает, что Репс незаконно обратила в свою пользу доверенное ей имущество по меньшей мере на 3579,06 евро.
По второй статье депутату вменяется мошенничество, совершенное должностным лицом, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 5 лет. Согласно этому эпизоду, Репс путем создания неправильного представления и с целью получения имущественной выгоды причинила государству имущественный ущерб в общей сумме 6155,15 евро.
Канцлер права сообщила, что ознакомилась с уголовным делом и назвала его очень объемным томом. Мадизе заслушала также и защитников Репс, и, по словам канцлера права, не обнаружилось таких обстоятельств, которые бы давали основания полагать, что возбуждение уголовного дела и предъявление обвинения было бы сделано по каким-то неподобающим, например, политическим мотивам, или явно необоснованно.
После того, как Рийгикогу 56 голосами поддержал лишение Репс депутатской неприкосновенности, в отношении нее может быть составлено обвинительное заключение, которое будет передано в суд.
Сегодня при голосовании в парламенте депутаты фракции Центристской партии воздержались, остальные присутствующие в зале депутаты проголосовали "за".
Напомним, что крупный скандал вокруг Майлис Репс разразился 17 ноября прошлого года, когда газета Õhtuleht написала, что Репс злоупотребила имуществом и трудовым ресурсом Министерства науки и образования, позволив водителю министерства возить своих детей в школу и другие места. Так же выяснилось, что личными делами Репс занимались два ее советника, чьи данные на интернет-страничке министерства не отображались. Один из советников был дальним родственником Репс и получал зарплату 3500 евро.
20 ноября издание Õhtuleht написало, что из выписки топливной карточки служебного "Мерседеса" Репс выяснилось, что в тот самый день, когда началась ее семейная поездка на служебном автомобиле в Хорватию, после обеда в Таллинне в микроавтобус "Мерседес" было залито 57,2 литра дизельного топлива. Счет составил 68 евро 84 цента. Расчет показывает, что купленного по министерской карточке топлива Репс должно было хватить по меньшей мере до границы Польши.
К тому же Репс обвиняют в том, что при праздновании своего дня рождения в ресторане Mon Repos' она тоже позволила использовать деньги налогоплательщиков.
Вскоре Репс подала в отставку, а против нее было возбуждено уголовное дело.