Майлис Репс обвиняют в злоупотреблениях на общую сумму почти в 10 000 евро

Канцлер права Юлле Мадизе сообщила сегодня парламенту, что генеральный прокурор Андрес Пармас подал ходатайство о лишении Репс депутатской неприкосновенности 1 октября.

Прокуратура окончательно определилась с подозрениями в отношении Репс в середине августа 2021 года. Бывший министр подозревается в преступлениях, предусмотренных двумя статьями Пенитенциарного кодекса.

По первой статье прокуратура инкриминирует Репс присвоение, совершенное должностным лицом, за что предусмотрено наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до 5 лет. Прокуратура подозревает, что Репс незаконно обратила в свою пользу доверенное ей имущество по меньшей мере на 3579,06 евро.

По второй статье депутату вменяется мошенничество, совершенное должностным лицом, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 5 лет. Согласно этому эпизоду, Репс путем создания неправильного представления и с целью получения имущественной выгоды причинила государству имущественный ущерб в общей сумме 6155,15 евро.

Канцлер права сообщила, что ознакомилась с уголовным делом и назвала его очень объемным томом. Мадизе заслушала также и защитников Репс, и, по словам канцлера права, не обнаружилось таких обстоятельств, которые бы давали основания полагать, что возбуждение уголовного дела и предъявление обвинения было бы сделано по каким-то неподобающим, например, политическим мотивам, или явно необоснованно.

После того, как Рийгикогу 56 голосами поддержал лишение Репс депутатской неприкосновенности, в отношении нее может быть составлено обвинительное заключение, которое будет передано в суд.

Сегодня при голосовании в парламенте депутаты фракции Центристской партии воздержались, остальные присутствующие в зале депутаты проголосовали "за".